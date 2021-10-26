أردوغان يتوجه إلى أذربيجان في زيارة تهدف لتعزيز التعاون

أنقرة - (د ب أ):

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس إلهام علييف.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أردوغان يرافقه في الزيارة وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والبيئة والتطوير العمراني مراد كوروم، والدفاع خلوصي أكار، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستمر زيارة أردوغان ليوم واحد، وسيشارك مع نظيره الأذربيجاني في مراسم افتتاح مطار فضولي الدولي، ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى تساهم فيها تركيا في منطقة ناجورنو كاراباخ.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة فضلا عن العلاقات الثنائية.

وأجرى أردوغان زيارتين رسميتين مؤخرا إلى أذربيجان، الأولى في ديسمبر 2020، والثانية في يونيو الماضي.

وتجدر الاشارة إلى أن تركيا حليف وثيق لأذربيجان وتدعمها في مواقفها، وخاصة فيما يتعلق بالنزاع مع أرمينيا بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ.