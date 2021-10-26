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تخفيض تصنيف المستوى الوبائي في الكويت إلى المستوى الأول "منخفض"

09:16 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
تخفيض تصنيف المستوى الوبائي في الكويت إلى المستوى الأول "منخفض"

أرشيفية

الكويت - أ ش أ:

خفضت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (سي.دي.سي.) التصنيف الوبائي لفيروس كورونا في الكويت الى المستوى 1 "منخفض".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، أن (سي.دي.سي.) طلبت في توصيات السفر الخاصة بالفيروس من المسافرين الى الكويت التأكد من تطعيماتهم بالكامل قبل السفر واتباع التوصيات أو المتطلبات في دولة الكويت.

ويتضمن تقييم المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربعة مستويات ويشكل المستوى الرابع أعلى خطورة بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

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المستوى الوبائي الكويت فيروس كورونا لقاح كورونا

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