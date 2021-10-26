تخفيض تصنيف المستوى الوبائي في الكويت إلى المستوى الأول "منخفض"

الكويت - أ ش أ:

خفضت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (سي.دي.سي.) التصنيف الوبائي لفيروس كورونا في الكويت الى المستوى 1 "منخفض".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، أن (سي.دي.سي.) طلبت في توصيات السفر الخاصة بالفيروس من المسافرين الى الكويت التأكد من تطعيماتهم بالكامل قبل السفر واتباع التوصيات أو المتطلبات في دولة الكويت.

ويتضمن تقييم المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربعة مستويات ويشكل المستوى الرابع أعلى خطورة بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.