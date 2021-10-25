تقدر بـ700 مليون دولار.. واشنطن تعلق مساعدة مالية للسودان

وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن تعليق مساعدة مالية للسودان تقدر بنحو 700 مليون دولار بعد الإجراءات الأخيرة التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأدانت الخارجية الأمريكية، الاثنين، الإجراءات التي اتخذت في السودان اليوم، وتضمنت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد الوثيقة الدستورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده لن تتردد في مساءلة من يقترفون أي أعمال عنف ضد المدنيين في ‎السودان وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وحل رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مجلسي السيادة والوزراء، كما أعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية.