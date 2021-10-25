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السفارة الألمانية في السودان تغلق أبوابها مؤقتا

01:18 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
السفارة الألمانية في السودان تغلق أبوابها مؤقتا

ألمانيا

برلين/الخرطوم - (د ب أ):

أغلقت السفارة الألمانية في السودان أبوابها مؤقتا.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن " السفارة قادرة على العمل بشكل محدود في الوقت الراهن ومن ثم فإنها أغلقت أبوابها أمام التعامل مع الزائرين اليوم".

وأفادت تصريحات المتحدثة بأن عدد المواطنين الألمان الموجودين في السودان في الوقت الراهن " يتألف من ثلاثة أرقام ضئيلة" مشيرة إلى أنه تم إخطار الأشخاص الذين سجلوا لدى السفارة بالوضع الحالي عن طريق "خطاب مواطن".

ووصفت الخارجية الألمانية الوضع في السودان بأنه "ملتبس" وذكرت أنها على اتصال عبر الهاتف والبريد الإلكتروني مع موظفي السفارة.

كان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن قبل وقت قصير من اليوم فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وسبق ذلك قيام المكون العسكري في السودان باعتقال عدد من المسؤولين وقيادات قوى الحرية والتغيير في البلاد، كما أفادت وزارة الإعلام السودانية في وقت سابق بأن عناصر من الجيش اقتادت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان غير معلوم.

ألمانيا السفارة الألمانية في السودان أحداث السودان الخرطوم

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