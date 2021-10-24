Masrawy logo white

البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية

07:43 م الأحد 24 أكتوبر 2021
البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية

رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

وكالات:

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال البرهان، إن "المجلس حريص على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات، للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة".

وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، بـ"المجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي.فضلاَ عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير".

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة".

وأوضح أن "رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية".

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السوداني السلطة الانتقالية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر..مهزلة في مسرح الأحلام.. صلاح يقود ليفربول لاكتساح يونايتد بخماسية (فيديو)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا