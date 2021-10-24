البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية

وكالات:

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال البرهان، إن "المجلس حريص على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات، للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة".

وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، بـ"المجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي.فضلاَ عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير".

وقدم المبعوث الأمريكي عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة".

وأوضح أن "رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية".