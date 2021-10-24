تأييد روسي لمطالبة إيران بضمان أمريكي للاتفاق النووي

نيويورك- (د ب أ):

قال كبير المفاوضين الروس في المحادثات المتعثرة متعددة القوى لإحياء اتفاق عام 2015 النووي إن مطالبة إيران بضمان من الحكومة الأمريكية بأنها لن تنسحب من الاتفاق التاريخي مرة أخرى هو أمر "منطقي ومبرر".

جاء ذلك في رد من ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في فيينا، على تقرير صادر عن معهد كوينسي للأبحاث في واشنطن بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفض تقديم أي ضمانات لإيران بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى خلال فترة ولايته.

وقال أوليانوف في تغريدة عبر تويتر، الأحد، إن "هذا المطلب الإيراني يبدو منطقيا ومبررا، وهو يتوافق ليس فقط مع الممارسة الدبلوماسية، بل ومع المنطق السليم".