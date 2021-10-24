Masrawy logo white

وفاة شخصين على الأقل جراء السيول في تونس

01:21 م الأحد 24 أكتوبر 2021
وفاة شخصين على الأقل جراء السيول في تونس

تونس

تونس- (دب أ):

لقي شخصان على الأقل حتفهما في القصرين غرب تونس بعد أن جرفتهما السيول إثر هطول أمطار هائلة ليل السبت/ الأحد.

وجرفت السيول سيارة كان على متنها شخصان في منطقة بولحناش بمعتمدية تالة التابعة لولاية القصرين ما أدى إلى وفاتهما، وفق ما أفاد به مصدر من السلطات المحلية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وعثرت وحدات الحماية المدنية على جثة أحد الهالكين فيما يجري البحث عن الثاني، بحسب نفس المصدر.

وهطلت الأمطار بكميات كبيرة في العاصمة وفي أغلب المدن غرب البلاد وفي المناطق الشمالية ليل السبت، ما تسبب في تعطل حركة السير بعد أن غمرت المياه عدة شوارع وطرقات ومبان سكنية.

وأعلنت شركة المترو في العاصمة عن تعطل حركة السير في جميع الخطوط.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم إن المناطق التي شهدت هطول الأمطار خلال 24 ساعة الماضية معنية بدرجة إنذار عالية، وأن هطول المزيد من الأمطار سيؤدي إلى تشكل سيول وأودية.

تونس السيول وفاة شخصين أمطار

الخبر التالى:

خامنئي يحمل الديمقراطيين الأمريكيين مسؤولية تقجيرات داعش في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا