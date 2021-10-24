وفاة شخصين على الأقل جراء السيول في تونس

تونس- (دب أ):

لقي شخصان على الأقل حتفهما في القصرين غرب تونس بعد أن جرفتهما السيول إثر هطول أمطار هائلة ليل السبت/ الأحد.

وجرفت السيول سيارة كان على متنها شخصان في منطقة بولحناش بمعتمدية تالة التابعة لولاية القصرين ما أدى إلى وفاتهما، وفق ما أفاد به مصدر من السلطات المحلية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وعثرت وحدات الحماية المدنية على جثة أحد الهالكين فيما يجري البحث عن الثاني، بحسب نفس المصدر.

وهطلت الأمطار بكميات كبيرة في العاصمة وفي أغلب المدن غرب البلاد وفي المناطق الشمالية ليل السبت، ما تسبب في تعطل حركة السير بعد أن غمرت المياه عدة شوارع وطرقات ومبان سكنية.

وأعلنت شركة المترو في العاصمة عن تعطل حركة السير في جميع الخطوط.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم إن المناطق التي شهدت هطول الأمطار خلال 24 ساعة الماضية معنية بدرجة إنذار عالية، وأن هطول المزيد من الأمطار سيؤدي إلى تشكل سيول وأودية.