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"فيضانات تغرق السيارات".. أمطار رعدية في الجزائر وتحذيرات من التجول (فيديو)

11:52 م السبت 23 أكتوبر 2021
"فيضانات تغرق السيارات".. أمطار رعدية في الجزائر وتحذيرات من التجول (فيديو)

فيضانات الجزائر

وكالات:

ضربت أمطار رعدية غزيرة نحو 28 ولاية في الجزائر، منذ صباح اليوم السبت، ما تسببت في غرق بعض المناطق، وانتشار للحماية المدنية في الشوارع، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية جزائرية.

وسقطت الأمطار على الجزائر العاصمة، وسيدي بلعابس، وتيبازة، وتيسمسيلت، والأغواط، وغليزان، وبجاية، وتيارت، وتيزي وزو، والشلف، ومستغانم، وعين تيموشنت، والجلفة، وتلمسان، والبيض، وجيجل، وعين الدفلى، والمدية.

من جهتها، حذرت الحماية المدنية في الجزائر المديرية المواطنين من التجول إلا للضرورة، وطالبتهم عدم مغادرة منازلهم والالتزام بأقصى درجات الحيطة.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إن "المديرية العامة للحماية المدنية تطلب من المواطنين خاصة السواق عدم المغامرة والإلتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التنقلات إلى للضرورة في ظل تدهور الأحوال الجوية".

فيما نشر مغردون، مقاطع فيديو على "تويتر"، لما خلفته الأمطار في بعض الولايات الجزائرية.

فيضانات الجزائر الجزائر أمطار رعدية أمطار الحماية المدنية

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