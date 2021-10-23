"فيضانات تغرق السيارات".. أمطار رعدية في الجزائر وتحذيرات من التجول (فيديو)

وكالات:

ضربت أمطار رعدية غزيرة نحو 28 ولاية في الجزائر، منذ صباح اليوم السبت، ما تسببت في غرق بعض المناطق، وانتشار للحماية المدنية في الشوارع، وذلك وفقا لوسائل إعلام محلية جزائرية.

وسقطت الأمطار على الجزائر العاصمة، وسيدي بلعابس، وتيبازة، وتيسمسيلت، والأغواط، وغليزان، وبجاية، وتيارت، وتيزي وزو، والشلف، ومستغانم، وعين تيموشنت، والجلفة، وتلمسان، والبيض، وجيجل، وعين الدفلى، والمدية.

شاهد..أمطار طوفانية في #الجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية ارتفاع لمنسوب المياه بولاية #غليزان بعد تساقط كميات كبيرة من الأمطار، وتدخلت عناصر الحماية على مستوى الشارع الرئيسي لـ #بلدية_مازونة حيث تم تسخير 3 وحدات للحماية المدنية في عين المكان.#أخبار_الآن pic.twitter.com/ZfvXVJkHzm — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) October 23, 2021

من جهتها، حذرت الحماية المدنية في الجزائر المديرية المواطنين من التجول إلا للضرورة، وطالبتهم عدم مغادرة منازلهم والالتزام بأقصى درجات الحيطة.

وذكرت الحماية المدنية الجزائرية في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت إن "المديرية العامة للحماية المدنية تطلب من المواطنين خاصة السواق عدم المغامرة والإلتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التنقلات إلى للضرورة في ظل تدهور الأحوال الجوية".

المديرية العامة #للحماية_المدنية تطلب من المواطنين خاصة #السواق عدم المغامرة والإلتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب التنقلات إلى للضرورة في ظل تدهور الأحوال الجوية. — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) October 23, 2021

فيما نشر مغردون، مقاطع فيديو على "تويتر"، لما خلفته الأمطار في بعض الولايات الجزائرية.

الآن #بئر_خادم الجزائر العاصمة

أمطار موسمية تتسبب بفيضانات تغرق السيارات!! pic.twitter.com/Ptad6Sy9F9 — Abdelghani bakhti 🇩🇿 (@AbghaniH) October 23, 2021