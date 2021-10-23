رئيس وزراء المجر يفتتح حملته الانتخابية بخطاب انتقاد للاتحاد الأوروبي

بودابست - (د ب أ)

افتتح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حملته للانتخابات البرلمانية الربيع المقبل اليوم السبت بخطاب ناري ينتقد فيه الاتحاد الأوروبي وسط احتشاد عشرات الآلاف من أنصاره قدموا من جميع البلاد إلى بودابست.

وقال السياسي اليميني أوربان في وسط بودابست إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تريد أن تملي على مواطني المجر وبولندا كيف ينبغي أن يعيشوا.

وأضاف أوربان: "إن الشخصيات الأوروبية البارزة تريد أن تضربنا "بالأوروبيين"، "الحساسين" (تجاه التنوع الجنسي) و"بالليبراليين".

وواصل أوربان القول: "لكن عندما يتعلق الأمر بـ "الدفاع عن الوطن، والأسرة، والثقافة، وحرية الحياة اليومية" فيجب على كل فرد أن يقدم مساهمته، وعندما يحين الوقت ليقف الجميع أمام منزله ويدافع عنه فليفعلوا".

يحكم أوروبان المجر مع حزب فيدس منذ ما يقرب من اثني عشر عاما، ويتهمه منتقدوه بتفكيك الديمقراطية وسيادة القانون، وتشجيع الفساد والمحسوبية.

تسهم حكومة أوربان في العديد من النزاعات الخطيرة مع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال حول حالة سيادة القانون في المجر.

تم إحضار المشاركين في المسيرة إلى بودابست في حافلات من جميع أنحاء البلاد، وأيضا من رومانيا وبولندا وإيطاليا.