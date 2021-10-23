تركيا تدين خطة إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

أنقرة - (د ب أ)

أدانت تركيا، اليوم السبت، خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، بشأن الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء: "ندين خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 3 آلاف و100 منزل جديد في مختلف المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الأسبوع القادم".

وأشارت الوزارة إلى أن محاولة إسرائيل منع أنشطة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بإدراج 6 منظمات حقوقية فلسطينية في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت ضرورة إنهاء السياسات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين الذي يعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للنزاع في فلسطين.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية أرض فلسطين وحقوق شعبها، حتى يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة على المدى الطويل.

وتعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.