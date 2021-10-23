Masrawy logo white

تركيا تدين خطة إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

08:19 م السبت 23 أكتوبر 2021
تركيا تدين خطة إسرائيلية لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

علم تركيا

أنقرة - (د ب أ)

أدانت تركيا، اليوم السبت، خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، بشأن الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية الأسبوع القادم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأناضول للأنباء: "ندين خطة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي بشأن الموافقة على بناء 3 آلاف و100 منزل جديد في مختلف المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية الأسبوع القادم".

وأشارت الوزارة إلى أن محاولة إسرائيل منع أنشطة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بإدراج 6 منظمات حقوقية فلسطينية في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت ضرورة إنهاء السياسات الأحادية وغير القانونية، بما في ذلك توسيع المستوطنات التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين الذي يعد الخيار الوحيد لتسوية عادلة ودائمة وشاملة للنزاع في فلسطين.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية أرض فلسطين وحقوق شعبها، حتى يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة على المدى الطويل.

وتعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.

تركيا أنقرة الاحتلال الإسرائيلي الإرهاب

الخبر التالى:

روسيا تسلم فنزويلا 713 ألف جرعة لقاح سبوتنيك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

819

متعافون اليوم

321967

إجمالي الإصابات

18151

إجمالي الوفيات

271792

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا