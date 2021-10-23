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الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين قرار رسمي إسرائيلي بحماية من الجيش

07:33 م السبت 23 أكتوبر 2021
الخارجية الفلسطينية: جرائم المستوطنين قرار رسمي إسرائيلي بحماية من الجيش

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت إنها تعتبر الجرائم التي يرتكبها المستوطنون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، قرارًا رسميًا إسرائيليًا يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسئولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها المستوطنون في حق الفلسطينيين، وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.

وأضافت أن إسرائيل التي تتهم ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بأنها منظمات إرهابية بدون أي أساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، وتحاول إخفاء إرهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميًا ضد المواطنين ومقومات صمودهم ووجودهم في أرض وطنهم.

ودعت الوزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المنظم، والمحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رام الله فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي

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