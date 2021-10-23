روسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا لليوم الثالث على التوالي

موسكو - (ا ف ب)

لليوم الثالث على التوالي، سجلت روسيا السبت عددًا قياسيًا جديدًا للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، بلغ 1075 حالة. كما تخطت أعداد الإصابات الجديدة عتبة الـ37 ألف إصابة.

أعلنت السطات الصحية الروسية السبت عن تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا، لليوم الثالث على التوالي، في دلالة على حدة الموجة الوبائية التي تشهدها البلاد. فبحسب حصيلة يومية نشرتها الحكومة الروسية، أصيب 37678 شخصًا بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية وتوفي 1075.

ويتنشر الفيروس في البلاد بشكل حاد منذ يونيو، بسبب ظهور متحورات أكثر فتكاً، في ظل انخفاض الامتثال لوضع الكمامة وبطء حملة التطعيم. ومنذ بدء تفشي الفيروس، توفي 229528 شخصًا بكوفيد في روسيا، بحسب الحصيلة الرسمية للسلطات، وهو أعلى رقم في أوروبا، لكن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير.

ويلفت معهد الاحصاءات روستات من جهته إلى أكثر من 400 ألف وفاة، في نهاية أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطعيم 32% فقط من سكان روسيا بالكامل حتى الآن بلقاح سبوتنيك-في، بحسب الأرقام الرسمية، بسبب تخوّف السكان من اللقاحات. وأمام الموجة الفتاكة الحالية، كان رد الحكومة بطيئاً في فرض تدابير صحية، خوفاً من إضعاف الاقتصاد المتعثر بالفعل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طلب الأربعاء إعطاء إجازة مدفوعة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر للسكان في روسيا لمحاولة كبح الموجة المميتة من وباء كوفيد-19.

كما ستغلق موسكو، بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، لمدة أحد عشر يوماً جميع المحلات غير الأساسية اعتباراً من 28 أكتوبر. كما قررت العديد من المناطق فرض تصاريح صحية.