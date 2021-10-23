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الهند تسجل 16 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و666 حالة وفاة

07:43 ص السبت 23 أكتوبر 2021
الهند تسجل 16 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و666 حالة وفاة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب أ):
شهدت الهند ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حيث سجلت 16326 لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 34 مليونا و159 ألفا و562 إصابة بالفيروس، رغم تراجع حالات الإصابة النشطة إلى 173 ألفا و728 إصابة، وفقا لبيانات وزارة الصحة اليوم السبت.

في غضون ذلك، شهدت البلاد قفزة في حالات الوفاة، حيث سجلت 666 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 453 ألفا و708 حالات وفاة.​

الهند حالات وفاة فيروس كورونا

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