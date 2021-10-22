بوتين: نأمل أن تحافظ الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مواصلة العلاقات مع روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تحافظ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت على اتساق العلاقات مع موسكو.

وقال بوتين - في مستهل لقائه مع بينيت وفقا لوكالة تاس الروسية - إن هناك العديد من القضايا التي يتعين على الجانبين مناقشتها، على الرغم من المعارك السياسية الداخلية التي تواجه الجانبين، معربًا عن أمله في أن تواصل حكومة بينيت اتباع سياسة الاستمرارية فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الإسرائيلية.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن موسكو كان تربطها "علاقات تجارية وثقة إلى حد ما" بالحكومة الإسرائيلية السابقة.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن المحادثات الأولى من نوعها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت كانت مطولة وبناءة.