مباحثات لبنانية أمريكية بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان

بيروت - (د ب أ):

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، مع كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين مسار عملية التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان.

واستقبل عون اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، هوكشتاين، الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشرة، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا "وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف"، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وكان آموس هوكشتاين وصل إلى بيروت بعد ظهر أمس الثلاثاء، على رأس وفد.

يذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن في بداية أكتوبر الماضي عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وانطلقت الجولة الأولى في الرابع عشر من أكتوبر من العام الماضي الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ حوالي 860 كيلومتر مربع، ولكن فريقاً من التقنيين العسكريين والمدنيين أجرى دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز المنطقة "المتنازَع عليها"، ليصل إلى 2290 كيلومتراً.

وانطلقت الجولة الثانية في 28 من أكتوبر الماضي وتبعتها الجلسة الثالثة في 29 منه، والجولة الرابعة في 11 نوفمبر الماضي. وانطلقت الجولة الخامسة في 14 مايو الماضي. وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.