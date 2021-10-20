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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية

11:38 ص الأربعاء 20 أكتوبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ

نفذ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة اعتقل خلالها 18 فلسطينيًا في محافظات الضفة الغربية.

جاء العدد الأكبر من الاعتقالات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم اعتقال سبعة فلسطينيين منها وهم الأسيران المحرران عماد علي نصار،ومحمد أسامة بسيسو، وحمدي زيد حماد، ومحمد شاهر حماد، ومحمد حامد، والشقيقين عمر ويامن عبد الرحمن.

وفي محافظة الخليل جنوبًا، تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين، وهم عدنان علي الهيموني من المدينة، وبلال حسين الحروب (25 عاما) من بلدة دير سامت، ونائل يوسف القاضي (28 عاما)، من بيت أمر.

وفي محافظة سلفيت بشمال غرب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة فلسطينيين وهم حسام انيس حرب، وزيد حسام حرب، ومحمد بهجت حرب، وعبد الغني بهجت حرب، وايمن عدنان حرب، وزهير حسين العينابوسي، ومن الأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال، صلاح سليمان بشارات من قرية عاطوف بعد ساعات قليلة من الإفراج عنه، ومن جنين شمالًا، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جهاد محمد أبو الرب من قرية جلبون.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين رام الله

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