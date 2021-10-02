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ركوبًا على الخيل.. رحّالة بريطاني يعبر من روسيا إلى إنجلترا (فيديو)

01:30 م السبت 02 أكتوبر 2021
ركوبًا على الخيل.. رحّالة بريطاني يعبر من روسيا إلى إنجلترا (فيديو)

رحّالة بريطاني

كتب- مصراوي:

بدأ رحالة بريطاني يُدعى نيكيتا جريتسي السير في رحلة مدتها قرابة عامين إلى 3 أعوام، يمر بها عبر 24 منطقة في روسيا و 8 دول و 10 مناطق زمنية.

ويخطط جريتسي للسير لمدة لا تزيد عن 60 كيلومترًا في اليوم، بدءًا من ماجادان الروسية، وصولا إلى لندن الإنجليزية، ليس بهدف الاستكشاف وحسب، وإنما لإنشاء مشروع فيلم دولي سيتم تصويره من قبل 3 مخرجين من دول مختلفة.

تنتظره درجات الحرارة متفاوتة من 30 إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، والطريق العام هو حوالي 20 ألف كيلومتر على ظهور الخيل. ويمكن أن تستغرق الرحلة عامين أو ثلاثة أعوام. كل هذا يتوقف على المنطقة وعلى صحة الخيول وحالتها والأمور الشخصية للرحالة البريطاني.

أطلق جريتسي على مشروعه اسم "الرحلة العظيمة الأخيرة"، لأن الكثيرين سافروا حول العالم، لكن لم يذهب أي شخص آخر على ظهور الخيل، أوضح نيكيتا، هذا هو الخيار الأخير للسفر حول العالم، ولم يتقنه معاصروه.

رحّالة بريطاني روسيا إنجلترا نيكيتا جريتسي الركوب علي الخيل

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