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الكويت تعلن السيطرة على حريق في مصفاة الأحمدي للبترول

12:44 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
الكويت تعلن السيطرة على حريق في مصفاة الأحمدي للبترول

حريق في مصفاة الأحمدي للبترول

الكويت - أ ش أ

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع اليوم الإثنين، في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي رقم 42 والواقعة بمصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة والناطق الرسمي باسم الشركة بالوكالة عبد العزيز الدعيج - لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن فرق الإطفاء التابعة للشركة مسنودة بفريق من قوة الإطفاء العام سيطرت على الحريق الذي سبقه وقوع انفجار محدود في هذه الوحدة، موضحا أن الحريق أسفر عن إصابة عدد محدود من العاملين بحالات اختناق بسيطة وأنه تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم فيما تم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وأكد الدعيج أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، لافتا إلى أن العمل جار لإعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي، مبينا أن الشركة بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقا للإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن.

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