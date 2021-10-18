"فيسبوك" تعتزم خلق وظائف في الاتحاد الأوروبي خلال الـ5 سنوات المقبلة

كاليفورنيا - أ ش أ

أعلنت شركة "فيس بوك" أنها تعتزم خلق 10000 وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك في محاولة لبناء عالم رقمي يعرف باسم "metaverse".

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إنها "ستوظف مهندسين من ذوي المهارات العالية في دول عبر التكتل"، مشيرة إلى أن حملة التوظيف تركز على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وهولندا وأيرلندا.

بدوره، أضاف رئيس الشؤون العالمية في شركة "فيس بوك" نيك كليج "من آلاف الموظفين في الاتحاد الأوروبي إلى ملايين الشركات التي تستخدم تطبيقاتنا وأدواتنا كل يوم، تمثل أوروبا جزءاً كبيراً من نجاحنا، حيث تسهم فيس بوك في نجاح الشركات الأوروبية والاقتصاد الأوسع".

وكان الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج قد حدد في يوليو الماضي رؤيته حول الميتافيرس "metaverse" الذي يستخدم المصطلح لوصف العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

وكشفت فيسبوك مؤخراً عما أسمته خطوتها الأولى في عالم الميتافيرس بتدشين تطبيق تعاون في العمل حيث يعقد الأشخاص اجتماعات في الواقع الافتراضي.