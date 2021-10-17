ماذا حدث مع راكب رفض ارتداء الكمامة على متن رحلة جوية أمريكية؟ (فيديو)

كتب- مصراوي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على مِنصة "تيك توك"، مقطع فيديو لمسافر يبدو منفعلًا على متن رحلة جوية أمريكية، رفض ترك هاتفه الذكي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

ويُظهر الفيديو رجلا مجهول الهوية على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية كانت ستنطلق إلى مدينة لوس أنجلوس، وهو ينزع كمامته من على وجهه، ويصرخ على ركاب آخرين، بحسب موقع "ترافيل نوار".

وعندما حاول أحد الركاب التدخل للمساعدة في تهدئة المسافر، قال له بغضب: "اهتم بشؤونك لأنني سأكسر رقبتك".

وفي وقت لاحق، وصل أفراد من الشرطة إلى مكان الحادث لمرافقة المسافر للخروج من الطائرة.

وحصد الفيديو أكثر من 6.4 ملايين مشاهدة على "تيك توك".

ويقضي القانون الفيدرالي الجديد حاليًا أن يرتدي جميع ركاب الرحلات الجوية كمامة طبية تغطي فمهم وأنفهم بالكامل طوال الرحلة، وذلك للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبموجب ذلك القانون، قد يُلغى سفر الركاب الذين لا يلتزمون بهذه البروتوكولات ويخضعون لغرامات مالية، وقد يفقدون أيضا امتيازات السفر الخاصة بهم على رحلات "يونايتد إيرلاينز" مستقبلًا.

والأشهر الأخيرة، أبلغ أعضاء طاقم شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" عن ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة بالمسافرين غير المنضبطين، بما في ذلك الذين قاموا بضرب الموظفين والصراخ عليهم ودفعهم، كما انتشر لهم العديد من الفيديوهات المتداولة عبر الإنترنت.

والشهر الفائت، اضطرت شركة "هاوايان إيرلاينز" إلى تحويل رحلتين جويتين في غضون 12 ساعة، بعد اعتداء أحد الركاب على مضيفة طيران ورفض آخر ارتداء كمامة، وفق صحيفة "بيزنس انسايدر" الأمريكية.

ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، كان هناك ما يقرب من 4 آلاف تقرير عن سلوك غير منضبط وأكثر من 2800 حالة من الركاب الذين رفضوا ارتداء الكمامات الطبية في عام 2021.

وقالت المنظمة في بيان، في أغسطس الماضي، إنها اقترحت أكثر من مليون دولار من الغرامات على الركاب في العام الحالي.

وأخبر موظفو إدارة أمن النقل "بيزنس إنسايدر" أن زيادة عدد ركاب الخطوط الجوية غير المنضبطين جعلهم يرغبون في تقديم استقالاتهم.