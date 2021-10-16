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مستوطنون يهاجمون منازل سكان قرية فلسطينية ويضرمون النار في أراضيهم

07:01 م السبت 16 أكتوبر 2021
مستوطنون يهاجمون منازل سكان قرية فلسطينية ويضرمون النار في أراضيهم

مستوطنون - صورة ارشيفية

رام الله - (أ ش أ):

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /السبت/، منازل مواطنين فلسطينيين في قرية بورين جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم أكثر من 30 مستوطنًا منازل في شرق القرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3000 نسمة بحماية من جيش الاحتلال، لتندلع مواجهات بين الأهالي من جهة والمستوطنين وجيش الاحتلال من جهة أخرى.

وقال شهود عيان إن المستوطنين أضرموا النار في أراضي سكان القرية.

وتشهد قرى مُحافظة نابلس، الواقعة إلى الشمال من رام الله، مواجهات محتدمة مع المستوطنين، خاصة منذ إصرار أهالي بلدة "بيتا" على طرد مستوطنين من بؤرة استيطانية أقاموها على قمة جبل صبيح المقابل للبلدة في شهر يونيو الماضي.

هذا المحتوى من

مستوطنون فلسطين إسرائيل الضفة الغربية المحتلة

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