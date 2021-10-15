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اتفاق أوروبي – صيني لعقد قمة بين الجانبين بعد خلافات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

09:10 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
اتفاق أوروبي – صيني لعقد قمة بين الجانبين بعد خلافات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان

شارل ميشيل

بروكسل - (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بعد حديثه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الاتحاد الأوروبي والصين اتفقا على عقد قمة، حيث يهدف الجانبان إلى إصلاح العلاقات بعد خلاف عميق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إقليم شينجيانج، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .

لم يعلن ميشيل موعدا لعقد القمة، لكنه قال في تغريدة على موقع "تويتر" إن الصين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة الحديث لأنه "على الرغم من الاختلافات، يظل الحوار أمرا بالغ الأهمية".

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن ميشيل أبلغ شي إن التكتل يسعى إلى إقامة علاقة اقتصادية أكثر توازنا مع الصين حتى مع استمرار المخاوف بشأن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان وفرضها عقوبات على صناع السياسة الأوروبيين.

شارل ميشيل المجلس الأوروبي بروكسل انتهاكات حقوق الإنسان

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