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الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية

05:55 م الجمعة 15 أكتوبر 2021
الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت - (أ ش أ):

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة جازان بطائرة مسيرة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورقين مفخخين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - وفقًا لوكالة أنباء الكويت (كونا) - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة، وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الكويتية الكويت الحوثيين السعودية

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