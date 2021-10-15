حدث تاريخي.. روسيا تُطلق أول عملية إحصاء رقمي للسكان



موسكو - أ ش أ

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إطلاق أول عملية إحصاء رقمية للسكان على مستوى البلاد.

وقال رئيس هيئة الإحصاء الروسية (روستات) بافيل مالكوف -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه "حدثا تاريخيا ذي أهمية وطنية، وستؤثر نتائجه على مستقبل البلاد وكل مواطن"، مضيفا أن "روستات وشركائها أجروا كمية هائلة من العمل استعدادا لهذا الحدث، ونحن مستعدين بنسبة 100% لإجراء أول إحصاء رقمي للسكان، وأحد أكثر عمليات الإحصاء تقدما وأمانا في العالم".

وأضاف مالكوف أن هذا العام سيستخدم الإحصاء تقنيات سيبراتية على مستوى واسع، على أن يتم استخدام تقنيات الاقتراع الإلكتروني بدمجها مع استطلاع إلكتروني يملئه المواطنين على موقع الإحصاء الحكومي، والذي سيستغرق نحو 20 دقيقة فقط.

وأشار مالكوف إلى أنه بداية من اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل، سيكون متاحا للروس في جميع أنحاء البلاد ملئ استطلاعات الإحصاء بعد إنشاء حساب شخصي على الموقع الإلكتروني الحكومي للإحصاء عبر الهاتف الذكي أو الحواسيب المحمولة أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ولفت مالكوف أيضا إلى أن روسيا ستتيح كذلك المشاركة في الإحصاء بالطريقة التقليدية من خلال عدة مراكز اقتراع خاصة أو مراكز التوثيق متعددة الاستخدامات والتي توفرها الحكومة والمجالس المحلية في مناطق متفرقة بالبلاد.