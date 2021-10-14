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إصابة رئيس لاتفيا بفيروس كورونا

10:56 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
إصابة رئيس لاتفيا بفيروس كورونا

إيجلز ليفيتس رئيس لاتفيا

ريجا- (د ب ا):

أصيب رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه مكتبه، الخميس.

وجاءت نتيجة الاختبار السريع لليفيتس إيجابية مساء أمس الأربعاء بعد عودته من زيارة عمل للسويد. وقال المتحدث باسمه إنه من المقرر أن يخضع لاختبار بي سي ار.

وقد أرجأ ليفيتس لقاء مقررا اليوم مع رئيس استونيا الجديد الار كاريس ، الذي يتواجد في ريجا حاليا. ومن المقرر أن يلتقى كاريس بدلا من ذلك برئيسة البرلمان إنارا مورنيزي.

ويشار إلى أن ليفيتس (66 عاما) في فبراير الماضي كان أول شخص في لاتفيا يحصل على التطعيم ضد كورونا، حيث حصل على اللقاح أمام كاميرات التلفزيون لتشجيع مواطني البلاد الـ9ر1 مليون نسمة على الحصول عليه.

وعلى الرغم من جهوده، تسير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في لاتفيا بوتيرة بطيئة للغاية، كما ارتفع معدل العدوى بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، مما أضطر الحكومة للاعلان عن حالة الطوارئ الاثنين الماضي لتستمر حتى 11 يناير المقبل.

إيجلز ليفيتس لاتفيا فيروس كورونا

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