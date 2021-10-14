22 قتيلًا على الأقل إثر اندلاع حريق بمبنى في جنوب تايوان

22 قتيلًا على الأقل إثر اندلاع حريق

تايبيه- (د ب ا):

ذكرت وسائل إعلام محلية، الخميس، أن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق بمبنى متعدد الأغراض في جنوب تايوان.

ووقع الحريق في مبنى مكون من 13 طابقا عمره 40 عاما فى مدينة كاوشيونج .

وذكرت صحيفة "ابل ديلي" أنه تم العثور على ما لا يقل عن 12 شخصا في وقت سابق" ولا تظهر عليهم دلالات على الحياة" وتم تأكيد وفاتهم بعد إرسالهم للمستشفى. وبالاضافة لذلك، ذكرت الصحيفة أنه تم من موقع الحريق إرسال عشر جثث لأحد أماكن الدفن .

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية نقلا عن بيان أصدرته إدارة الإطفاء أن إجمالى 52 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و83 عاما أصيبوا جراء الحريق.

وذكرت إدارة الإطفاء في بيان أن الطوابق العليا من المبنى تضم حوالى 120 أسرة بينما كانت الطوابق السفلى غير مأهولة .

وأوضحت الإدارة أنه تم إخماد الحريق بعد أكثر من أربع ساعات.

وتم إرسال نحو 145 رجل إطفاء و 72 شاحنة إطفاء للمشاركة في جهود الإطفاء.

وأصدرت رئيسة تايوان تساي إنج وين تعليماتها للسلطات بمواصلة أنشطة الإنقاذ والمساعدة في نقل الأسر المتضررة والتحقيق الشامل في سبب الحادث.