Masrawy logo white

"فيسبوك" تحدث سياسات حظر المحتوى المسيئ جنسيًا للمشاهير

08:47 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
"فيسبوك" تحدث سياسات حظر المحتوى المسيئ جنسيًا للمشاهير

فيسبوك

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تحديث جديد لسياسات منصة التواصل الاجتماعي يهدف إلى حظر المحتوى المسيئ جنسيا الموجه إلى المشاهير.

وأوضحت الشركة -وفق موقع (ذا فيرج) التقني اليوم الأربعاء- أنها ستبدأ في حذف "المحتوى الجنسي العنيف" الموجه إلى الشخصيات العامة، كجزء من تحديث سياسات المنصة المتعلقة بالتنمر والتحرش، مضيفة أن التحديث يتضمن كذلك هجمات المضايقات المنسقة ضد مستخدمي المنصة.

وأشارت إلى أنها ستبدأ، بموجب السياسة الجديدة، في حذف أي ملفات تعريف أو صفحات أو مجموعات أو أحداث مخصصة لإضفاء الطابع الجنسي على الشخصيات العامة.

ونقل الموقع عن رئيس السلامة العالمية في فيسبوك أنتيجون ديفيس قوله إن السياسة الجديدة تحظر الصور الفوتوغرافية المعدلة والرسومات الجنسية وأي محتوى مهين، إلى جانب حذف التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها.

هذا المحتوى من

فيسبوك حظر المحتوى المحتوى الجنسي العنيف الشخصيات العامة التنمر التحرش

الخبر التالى:

شكري يعقد جلستي مباحثات مع سيناتور أمريكي والمبعوث الأممي لسوريا غدًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
857

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

419

متعافون اليوم

314116

إجمالي الإصابات

17765

إجمالي الوفيات

264764

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا