"فيسبوك" تحدث سياسات حظر المحتوى المسيئ جنسيًا للمشاهير

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "فيسبوك" عن تحديث جديد لسياسات منصة التواصل الاجتماعي يهدف إلى حظر المحتوى المسيئ جنسيا الموجه إلى المشاهير.

وأوضحت الشركة -وفق موقع (ذا فيرج) التقني اليوم الأربعاء- أنها ستبدأ في حذف "المحتوى الجنسي العنيف" الموجه إلى الشخصيات العامة، كجزء من تحديث سياسات المنصة المتعلقة بالتنمر والتحرش، مضيفة أن التحديث يتضمن كذلك هجمات المضايقات المنسقة ضد مستخدمي المنصة.

وأشارت إلى أنها ستبدأ، بموجب السياسة الجديدة، في حذف أي ملفات تعريف أو صفحات أو مجموعات أو أحداث مخصصة لإضفاء الطابع الجنسي على الشخصيات العامة.

ونقل الموقع عن رئيس السلامة العالمية في فيسبوك أنتيجون ديفيس قوله إن السياسة الجديدة تحظر الصور الفوتوغرافية المعدلة والرسومات الجنسية وأي محتوى مهين، إلى جانب حذف التعليقات الجنسية غير المرغوب فيها.