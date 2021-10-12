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الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لأفغانستان وجيرانها

09:58 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لأفغانستان وجيرانها

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار) لدعم المواطنين الأفغان داخل بلادهم وأولئك الذين فروا إلى دول أخرى.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عن هذا الالتزام الجديد خلال مؤتمر مجموعة الدول العشرين حول الوضع في أفغانستان والذي عقد اليوم الثلاثاء في روما.

وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بالفعل بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 300 مليون يورو

وقد تم الإعلان عن تقديم 250 مليون يورو إضافية لدعم عمليات الرعاية الصحية. كما سيتم توجيه أموال أضافية للدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت مواطنين أفغان.

الاتحاد الأوروبي أفغانستان المفوضية الأوروبية

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