أمريكا تطالب باحترام حقوق الإنسان ومواصلة مساعدة الأفغان

واشنطن - (د ب أ)

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بعد قمة خاصة من أجل أفغانستان،التي مزقتها الحرب، إن الولايات المتحدة تريد بمشاركة المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي والإنساني والاقتصادي لشعب أفغانستان.

وانضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الاجتماع عبر الإنترنت.

والتزم الحضور بتقديم مساعدات إنسانية مباشرة إلى أفغانستان بمساعدة المنظمات الدولية المستقلة.

وجاء في بيان البيت الأبيض، الذي أشار إلى تنظيم داعش في أفغانسان، تحدث المشاركون في القمة عن "الحاجة الماسة للحفاظ على التركز الشديد لجهودنا المستمرة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مواجهة تهديدات داعش- خراسان".

كما أكد البيان على "ضمان الخروج الآمن للرعايا الأجانب والشركاء الأفغان الذين لديهم وثائق ويسعون لمغادرة أفغانستان".

واتفق المشاركون في القمة على الحاجة إلى تعزيز "حقوق الإنسان الأساسية لجميع الأفغان، بما في ذلك النساء والفتيات والأقليات".