إيطاليا: مجموعة العشرين تمنح الأمم المتحدة تفويضًا لتنسيق المساعدات لأفغانستان

روما - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الثلاثاء إن دول مجموعة العشرين كلفت الأمم المتحدة بتنسيق المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وذلك بعد استضافة قمة خاصة لمجموعة العشرين لمواجهة الكارثة المتفاقمة في الدولة التي مزقتها الأزمة.

وقال دراجي إن دول المجموعة وافقت على هذه الخطوة مضيفا إن كل القادة قالوا أيضا إن أفغانستان يجب أن تعترف بحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة وألا تصبح ملاذا للإرهابيين.

وتابع دراجي "يجب ألا نصل إلى النقطة التي وصلنا لها قبل 20 عاما".

وقال إنه سعيد لاتفاق معظم أهم صانعي القرار في العالم بشأن أفغانستان لأول مرة.

وقال دراجي إن "التعددية تعود، بصعوبة، لكنها تعود". وردا على سؤال عما إذا كانت حكومات مجموعة العشرين ستعترف بطالبان، قال دراجي إنه لم تتم مناقشة هذه المسألة، والقادة غير مستعدين الآن للقيام بذلك. وأضاف "سيتم الحكم على طالبان بناء على ما يفعلون وليس ما يقولون".