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نتائج أولية: التيار الصدري يعلن فوزه بأكبر مقاعد في البرلمان العراقي

07:56 م الإثنين 11 أكتوبر 2021
نتائج أولية: التيار الصدري يعلن فوزه بأكبر مقاعد في البرلمان العراقي

البرلمان العراقي

وكالات:

كشفت نتائج أولية للانتخابات النيابية العامة في العراق، التي جرت أمس في عموم البلاد، أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى، حيث أعلن التيار الصدري، فوزه بأكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي، كما أكد مسؤول في الحزب لفرانس برس الاثنين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية".

وأكد مسؤول إعلامي في التيار بأن "العدد التقريبي" للمقاعد التي حصل عليها التيار "73 مقعداً" من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 وذلك بعد احتساب عدد الفائزين. في حين قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس بأن التيار الصدري "في الطليعة" بحسب النتائج الأولية.

كما أفاد مراسل "العربية" بحصول كتلة تقدم بزعامة الحلبوسي على 38 مقعداً.

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الاثنين، صدور تلك النتائج في 10 محافظات فقط، على أن تصدر البقية مساء، مشيرة إلى نجاحها في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كما وعدت.

البرلمان العراقي العراق مقتدى الصدر

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