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رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على مشرف المال بتنظيم داعش

09:58 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على مشرف المال بتنظيم داعش

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إلقاء القبض على مشرف المال بتنظيم داعش "خارج الحدود".

وكتب الكاظمي على موقع تويتر :"في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي".

ولم يتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي العراق داعش

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