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الولايات المتحدة تجدد موقفها المؤيد لتسوية شاملة نحو إعادة توحيد قبرص

08:28 ص الجمعة 01 أكتوبر 2021
الولايات المتحدة تجدد موقفها المؤيد لتسوية شاملة نحو إعادة توحيد قبرص

أنتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):

جددت الولايات المتحدة التزامها التام بتسوية شاملة بقيادة القبارصة وتسهيلات الأمم المتحدة لإعادة توحيد جزيرة قبرص كاتحاد فيدرالي ثنائي المنطقتين والطائفتين حتى يعيش جميع القبارصة في سلام ورخاء أكبر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن التبادلات الاقتصادية والثقافية والتعليمية المتنامية بين مواطنينا تعكس الشراكة القوية القائمة بين بلدينا.

وأعرب بلينكن عن تطلعات واشنطن في العام المقبل إلى مواصلة تعزيز وتوسيع علاقاتها الثنائية والتعاون الأمني مع قبرص.

واختتم بيانه بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أود أن أهنئ شعب جمهورية قبرص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 على استقلالكم.​

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