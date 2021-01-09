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بايدن: الرئيس ليس فوق القانون والعدالة لا تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء

11:05 م السبت 09 يناير 2021
بايدن: الرئيس ليس فوق القانون والعدالة لا تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء

جو بايدن

وكالات
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم السبت أن منصب الرئيس ليس فوق القانون.
وكتب بايدن تغريدة عبر موقع تويتر قائلاً: "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء.


ويهدد الديمقراطيون في الكونجرس، الرئيس الجمهوري وقد دونالد ترامب بإجراءات عزل إن لم يتنح بنفسه.
قد يجد دونالد ترامب نفسه الاثنين المقبل، ملاحقًا للمرة الثانية بإجراءات عزل في حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، بينما لم يظهر حتى اليوم السبت، أي نية للاستقالة في أعقاب أعمال العنف التي شهدها مقرّ الكونجرس الأربعاء الماضي.
ويتضمن نص يهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغه نواب ديمقراطيون، اتّهاما لترامب بأنه "تعمّد إطلاق تصريحات" شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكونجرس.

جو بايدن اقتحام الكونجرس دونالد ترامب أنصار ترامب

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