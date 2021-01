بايدن: الرئيس ليس فوق القانون والعدالة لا تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء اليوم السبت أن منصب الرئيس ليس فوق القانون.

وكتب بايدن تغريدة عبر موقع تويتر قائلاً: "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة تخدم الناس ولا تحمي الأقوياء.

Our president is not above the law.



Justice serves the people — it doesn’t protect the powerful.