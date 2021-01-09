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السودان: نريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة

06:53 م السبت 09 يناير 2021
السودان: نريد التوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة

ياسر عباس وزير الري في السودان

وكالات

عقد فريق التفاوض السوداني لسد النهضة الإثيوبي، برئاسة الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السودانية، اجتماعًا ثنائيًا اليوم السبت، مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، السبت أن الاجتماع يأتي استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دورًا أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا، بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلمتها الدول الثلاث في الاجتماع السداسي السابق في ٣ يناير الجاري، التي تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.

وبحث الاجتماع باستفاضة ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا قياديًا مبادرًا في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.

واستعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة الزامية الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

أكد وفد السودان على رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

ياسر عباس السودان سد النهضة إثيوبيا

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