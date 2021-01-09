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بيلوسي: ترامب شخص مختل وخطير على أمريكا وينبغي محاكمته

05:21 م السبت 09 يناير 2021
بيلوسي: ترامب شخص مختل وخطير على أمريكا وينبغي محاكمته

نانسي بيلوسي

واشنطن- (د ب أ):

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لابد أن يواجه عواقب جنائية بسبب الاضطرابات الأخيرة في مبنى الكابيتول، ووصفته بأنه "مختل وخطير على الولايات المتحدة".

وقالت بيلوسي فى مقابلة مع شبكة (سي بي إس) تم نشر مقتطفات منها بصورة مسبقة، السبت قبل بثها غدا الأحد: "للأسف، الشخص الذي يدير الفرع التنفيذي هو رئيس مختل ومضطرب وخطير على الولايات المتحدة".

وتابعت: "وما زل أمامنا بضعة أيام فقط حتى نتمكن من حماية أنفسنا منه. لكنه فعل شيئا خطيرا للغاية بحيث يجب أن تكون هناك محاكمة ضده".

ودعت بيلوسي ترامب إلى الاستقالة فورا وهددت بإطلاق عملية أخرى لعزله.

وكان المئات من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية ومقر المجلس التشريعي يوم الأربعاء، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

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