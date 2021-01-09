اقتحام الكونجرس: الديمقراطيون يستعدون لبدء إجراءات مساءلة ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

يستعد أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي لبدء إجراءات مساءلة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

ويخطط ثلاثة من أعضاء الكونغرس - تيد ليو وديفيد سيسلين وجيمي راسكينل - لتقديم مواد مساءلة ترامب يوم الاثنين.

وتتضمن مسودة المساءلة اتهامات لترامب بارتكاب مخالفات وجرائم، إذ تقول إن تعليقاته أسفرت عن تصرفات غير قانونية عندما اقتحم أشخاص مقر الكونجرس أثناء اجتماع المشرعين للمصادقة على نتيجة الانتخابات.

وإذا صوت المجلس لتمرير مسودة المساءلة، ستنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، ليتخذ قرارا بشأن إدانة ترامب.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إجراءات مساءلة ترامب ستزيد من حالة الانقسام.

وفي غضون ذلك، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها تحدثت إلى القائد العسكري الأمريكي البارز الجنرال مارك ميلي بشأن الاحتياطات اللازمة لمنع ترامب من الأمر بشن حرب أو ضربة نووية.

واتهم العديد من الأشخاص فيما يتعلق بأحداث العنف واقتحام مقر الكونجرس، ومن بينهم سياسي من ويست فرجينيا صور نفسه على الهواء وهو يدخل المبنى، ورجل احتل مقعد بيلوسي في مكتبها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن ترامب شجع من وصفهم بأنهم الغوغاء والعصابات على اقتحام الكونجرس.

وأضاف بايدن أن مقتحمي الكابيتول يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، كانوا "إرهابيين محليين".

وفي إشارة إلى خطط الديمقراطيين لمساءلة ترامب، قال بايدن إن أفضل طريقة لعزله هي إتمام مراسم تنصيبه في العشرين من يناير.

وقال إن تعليق ترامب بأنه لن يحضر مراسم تنصيبه كان أحد الأشياء القليلة التي اتفق عليها الرجلان على الإطلاق.