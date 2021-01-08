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اليونان تمدد الإغلاق أسبوعا خشية موجة ثالثة من كوورنا

11:31 م الجمعة 08 يناير 2021
اليونان تمدد الإغلاق أسبوعا خشية موجة ثالثة من كوورنا

فيروس كورونا

أثينا - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في اليونان اليوم الجمعة عن تمديد إغلاقها للبلاد حتى يوم 18 من الشهر الجاري، خوفا من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وتنتهي القيود الحالية يوم الاثنين.

وفي ضوء الارتفاع الكبير في الإصابات بعد إجراءات الإغلاق المخففة خلال عطلة فترة عيد الميلاد، قررت السلطات تمديد الإجراءات. ومع ذلك، ستظل مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية والمدارس الخاصة مفتوحة اعتبارًا من يوم الاثنين.

كما شددت اليونان قيود السفر اليوم الجمعة. ويتطلب الأمر من الأشخاص الوافدين للبلاد دخول الحجر الصحي لمدة سبعة أيام ، مقابل ثلاثة أيام سابقا.

ومن المقرر أن تدخل القاعدة الجديدة بشأن فترة الحجر الصحي حيز التنفيذ بعد منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة وأن تظل سارية حتى 21 يناير الجاري على الأقل.

فيروس كورونا كوفيد 19 اليونان

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