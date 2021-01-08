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الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن

08:28 م الجمعة 08 يناير 2021
الحرة: ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيغادر إلى منتجعه في فلوريدا، قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك في نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وقال ترامب- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق، إنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في (كابيتول هيل) المقرر عقدها بعد 12 يوما "20 من يناير الحالي".

هذا المحتوى من

Asha
دونالد ترامب جو بايدن فلوريدا الولايات المتحدة

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