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عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا

07:15 م الجمعة 08 يناير 2021
عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):
أعلن عمدة لندن صادق خان، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس (كورونا).
وأشار صادق خان - في تصريح نقله موقع "سكاي نيوز" - إلى أن إعلان حالة الطوارئ في العاصمة البريطانية جاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد بـ"إغراق" المستشفيات بالمرضى المصابين.
وقال "إن معدلات الإصابة المتزايدة "تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تعاني من الضغط أصلا"، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة 42%، أي من 640 إلى 908 أشخاص في الأسبوع.
يشار إلى أنه يوجد حاليا 7034 شخصا في المستشفيات وهي أعلى بنسبة 35% مقارنة بأول ذروة للوباء في أبريل الماضي.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا لندن بريطانيا

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