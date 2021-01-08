‏‎بيلوسي: تحدثت مع رئيس الأركان لمنع ترامب من أي قرار محتمل لشن حرب

وكالات:

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها تحدثت مع رئيس الأركان لمنع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب من القيام بأعمال عدائية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

كان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أكد أنه سينفذ عملية الانتقال السلمي للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

وقال النائب العام الأمريكي بالإنابة جيفري روسين إنه سيتم اتهام بعض المشاركين في أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي، وأن السلطات سوف تجري المزيد من الاعتقالات خلال الأيام المقبلة.

وقال في بيان إن مدعين جنائيين ظلوا يعملون طوال الليل منذ اقتحام المبنى لجمع أدلة، وتحديد هوية الجناة، وتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم اتحادية.

وأضاف روسين أن "وزارة العدل ملتزمة بضمان أن يتحمل أولئك المسؤولون عن هذا الاعتداء على حكومتنا وسيادة القانون، كامل العواقب على أفعالهم بموجب القانون".