جونسون: 5ر1 مليون شخص تقريبا تلقوا لقاح كورونا في بريطانيا

لندن - (د ب أ):

قال رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون إن ما يقرب من 5ر1 مليون شخص في البلاد تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا.

واعتبارا من مساء أمس الأربعاء، تم تطعيم 26ر1 مليونا في إنجلترا، مما رفع إجمالي من تلقوا اللقاح في المملكة المتحدة إلى ما يقرب من 5ر1 مليون، بحسب جونسون.

وذكر جونسون في خطاب متلفز أن المملكة المتحدة قامت بالفعل بحماية المزيد من الأشخاص من كوفيد – 19 بتطعيمات يفوق عددها ما تم منحه في جميع الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة.

وأوضح جونسون أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، ستكون لدينا القدرة على تقديم مئات الآلاف من اللقاحات يوميا بحلول 15 يناير.