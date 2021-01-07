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بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن

03:20 ص الخميس 07 يناير 2021
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن

مايك بنس

أعلن نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مايك بنس، استئناف الكونجرس جلسته للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
واحتشد مناصرون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس، أمس الأربعاء، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل امرأة أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن.
وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.

مايك بنس جو بايدن دونالد ترامب اقتحام الكونجرس

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