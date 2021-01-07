بيلوسي: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على نتائج الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل امرأة أصيبت في مبنى الكونجرس. وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن مبنى الكونجرس أصبح آمنا الآن.
وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.
واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس منذ ساعات لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استعدادها لتأمين العاصمة واشنطن ضد أي أعمل شغب.
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