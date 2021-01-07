‏شرطة واشنطن: صادرنا أسلحة من أنصار ترامب وهناك إصابات بين الضباط

وكالات

قال قائد شرطة مدينة واشنطن، إن شخصًا مدنيًا تعرض لإصابة بالرصاص في الصدر، كما أصيب بعض الضباط خلال الاشتباكات التي وقعت داخل الكونجرس.

وردًا على سؤال حول وجود أسلحة مع المتظاهرين، أكد أنهم صادروا ٥ أسلحة من أنصار ترامب وألقوا القبض على عدد من مثيري الشغب وأغلبهم لا يقيم في واشنطن.

‏هذا وأعلنت شرطة الكابيتول، أنه لن يتم استئناف الجلسات اليوم أو في وقت قريب، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودخلت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار الرئيس ترامب، بعد أعمال الشغب التي وقعت الأربعاء.

ووقع رئيس الأركان الأمريكي، مارك ميللي، مساء الأربعاء على قرار إرسال تعزيزات عسكرية من قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس لحمايته من أنصار ترامب، في رفض واضح لما فعله وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة، الذي رفض طلبًا لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الكونجرس.

وكان عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء رفضًا لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.