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ناشطون سوريون: القوات التركية والفصائل الموالية تُصعّد قصفها في الحسكة

01:19 م الأربعاء 06 يناير 2021
ناشطون سوريون: القوات التركية والفصائل الموالية تُصعّد قصفها في الحسكة

القوات التركية

دمشق- أ ش أ:

أفاد ناشطون سوريون معارضون، بأن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها صعدت قصفها ناحية تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت المصادر، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، إلى أن الجيش التركي وسع رقعة قصفه للقرى الواقعة على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان، موضحة أن القصف العنيف يطال قريتي الدردارة والفكة.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تواصل عمليات القصف الصاروخي المكثف على مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية في ريف تل تمر، مدعيا أن إحدى القذائف سقطت على مقربة من قاعدة للجيش الروسي في منطقة المباقر، لتقوم مروحيات روسية بالتحليق فوق الموقع.

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القوات التركية الفصائل المسلحة ريف الحسكة

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