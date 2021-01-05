إيران تعلق على المصالحة العربية وتوجه رسالة إلى السعودية
طهران - (د ب أ)
هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قطر على إنهاء سنوات من العزلة الدبلوماسية عن السعودية ومجموعة من القوى الإقليمية الأخرى.
وكتب ظريف على تويتر في رسالة حث فيها السعودية وحلفائها على إنهاء خلافاتهم مع إيران "مبروك لقطر نجاح مقاومتها الشجاعة للضغط".
وقال ظريف إن الدول المتحالفة مع السعودية يجب ألا تنظر إلى إيران كعدو، وأشار إلى أن "الراعي المتهور" - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - "في طريقه للخروج" من السلطة.
كما كرر دعوته إلى مزيد من التعاون الإقليمي.
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