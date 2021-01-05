أكثر الكلمات إنتشاراً

المصالحة الخليجية مبادرة إحلال السيارات سد النهضة لقاح كورونا السنة الجديدة 2021 أسعار الذهب الدوري المصري الطقس فيروس كورونا

إيران تعلق على المصالحة العربية وتوجه رسالة إلى السعودية

11:26 م الثلاثاء 05 يناير 2021
إيران تعلق على المصالحة العربية وتوجه رسالة إلى السعودية

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران - (د ب أ)

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قطر على إنهاء سنوات من العزلة الدبلوماسية عن السعودية ومجموعة من القوى الإقليمية الأخرى.

وكتب ظريف على تويتر في رسالة حث فيها السعودية وحلفائها على إنهاء خلافاتهم مع إيران "مبروك لقطر نجاح مقاومتها الشجاعة للضغط".

وقال ظريف إن الدول المتحالفة مع السعودية يجب ألا تنظر إلى إيران كعدو، وأشار إلى أن "الراعي المتهور" - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - "في طريقه للخروج" من السلطة.

كما كرر دعوته إلى مزيد من التعاون الإقليمي.

محمد جواد ظريف قطر السعودية إيران

الخبر التالى:

السويديون ينتقدون رئيس الوزراء بعد تجاهله إرشادات مواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 144583

    عدد المصابين

  • 115414

    عدد المتعافين

  • 7918

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 85966424

    عدد المصابين

  • 60912753

    عدد المتعافين

  • 1858630

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض لليوم الخامس.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا