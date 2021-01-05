فرنسا تنشر مؤشرات بشأن التطعيمات ضد كورونا خلال أيام

باريس - (د ب أ)

قالت وكالة الصحة العامة الفرنسية اليوم الثلاثاء، في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة، إن السلطات الصحية الفرنسية قامت بتنشيط نظام المعلومات الخاص بها لتتبع حملة التطعيم ضد (كوفيد-19) أمس الاثنين، وستحتاج إلى عدة أيام قبل نشر المؤشرات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيتم توفير البيانات الخاصة بنظام "فاك-سي"من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، وسيتم إدارتها بواسطة التأمين الصحي العام.

وتجري معالجة البيانات، وسوف تسمح بإصدار مؤشرات مراقبة التطعيم "بعد الدمج والتكامل في نماذجنا".

وتشير وكالة الصحة العامة إلى أن العملية التي تضمن دقة البيانات، وقد تستغرق عدة أيام.