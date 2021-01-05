حكومة جنوب أفريقيا تستأنف ضد حكم بعدم دستورية حظر التبغ

جوهانسبرج - (د ب أ):

استأنفت حكومة جنوب أفريقيا ضد حكم محكمة ويسترن كيب العليا بأن حظر بيع منتجات التبغ العام الماضي كان غير دستوري، وفقا لوزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم الوزيرة نكوسازانا دلاميني زوما قوله: "لقد قدمنا أوراقا لمحكمة الاستئناف العليا على أساس غير عاجل، لذلك يتعين علينا الانتظار حتى يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع".

وقالت "الجمعية المستقلة لتجارة التبغ العادلة" في بيان إن القرار "مثير للقلق" لأنه يشير إلى إمكانية تجديد الحظر الذي فرض في مارس الماضي للمساعدة في احتواء جائحة كورونا.

ورفضت شركة بريتيش أميريكان توباكو، التي رفعت القضية إلى المحكمة في مايو، التعليق.

كانت الوزيرة دلاميني زوما قد وافقت في أغسطس على إجراء عملية مشاركة عامة إذا قررت إعادة الحظر – كجزء من تسوية لقضية منفصلة رفعتها "الجمعية المستقلة لتجارة التبغ العادلة".