الجيش الإيراني يُجري مناورات كُبرى للطائرات المُسيّرة

طهران- (د ب أ):

انطلقت صباح الثلاثاء أول مناورات قتالية مشتركة كبرى للطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بمشاركة مئات الطائرات المسيرة بمنطقة سمنان القريبة من طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الأدميرال محمود موسوي، مساعد أركان الجيش لشؤون العمليات، أن الجمهورية الإسلامية أصبحت "من أقوى دول العالم في مجال الطائرات بدون طيار".

وأوضح أن من بين الأنشطة التي يتم تنفيذها في الجزء العملياتي من هذه المناورات تنفيذ عمليات قتالية بطائرات بدون طيار تشمل اعتراض جوي وتدمير أهداف جوية باستخدام صواريخ جو - جو وتدمير أهداف برية بالقنابل وصواريخ جو - جو، وكذلك الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة الانتحارية.

تأتي المناورات بعيد إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في الثالث من كانون ثان/يناير العام الماضي.

كما تنطلق المناورات بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أنه تقرر إبقاء حاملة الطائرة "يو إس إس نيميتز" في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية "بعد تهديدات إيرانية".